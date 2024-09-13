Похудевший на 34 килограмма Дэйв Батиста успокоил фанатов

Дэйв Батиста объяснил свое похудение на 34 килограмма желанием сниматься в кино

Известный актер и в прошлом рестлер Дэйв Батиста прокомментировал свою новую внешность после резкого похудения. Слова звезды «Стражей Галактики» передает издание Variety.

Батиста поспешил успокоить фанатов, которые переживали из-за резких изменений в физической форме актера, заявив, что скинул 43 килограмма, чтобы не выглядеть нелепо на фоне других актеров.

«Я начал худеть, потому что растолстел. И я все еще выгляжу как горилла, это мешает в работе. Я практически убиваю себя, усиленно тренируюсь. Но люди говорят: "Боже, какой ты худой", хотя для 194 сантиметров я вешу нормально», — рассказал Батиста.

Ранее стало известно, что актер появился на красной дорожке впервые после экстремального похудения.