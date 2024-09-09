Актер и бывший рестлер Дэйв Батиста вышел в свет после похудения для новой роли

Американский актер, бывший рестлер и культурист Дэйв Батиста вышел в свет после похудения, на которое пошел ради новой роли. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

55-летний артист посетил премьеру фильма режиссера Джии Копполы «Последняя танцовщица» в Торонто, Канада. Он предстал на кадрах папарацци в черном костюме, который включал в себя облегающий пиджак и узкие брюки, а также в футболке и лакированных туфлях. Кроме того, знаменитость дополнила образ очками с затемненными линзами и белыми бусами.

В интервью блогеру Крису Ван Влиту на YouTube актер рассказывал, что его максимальный вес составлял 168 килограммов, а во время спортивной карьеры — примерно 132 килограмма. При этом в настоящее время он весит 109 килограммов. Известно, что Батиста начал худеть после съемок в фильме «Стук в дверь» в 2022 году, чтобы подготовиться к главной роли в ленте «Игра киллера».

Ранее в сентябре британский актер Орландо Блум рассказал о своей диете ради съемок в фильме «Разрез», в котором исполнил главную роль.