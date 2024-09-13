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15:12, 13 сентября 2024Бывший СССР

Политику Зеленского назвали персонализированной и автократической

Politico: консолидация Зеленским власти ослабляет Украину

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Политика президента Украины Владимира Зеленского является персонализированной и автократической, а его консолидация власти только ослабляет страну. Такое мнение выразило издание Politico.

«Кадровые перестановки никак не ослабляют давних опасений по поводу высоко персонализированного и, по мнению некоторых, автократического способа правления Зеленского», — отмечают журналисты.

По мнению издания, Зеленский зависим от узкого круга доверенных лиц и советников в своей администрации, а военные действия никак не повлияли на его стремление к популизму. Помимо этого, как считает Politico, Зеленский не прислушивается ни к чьим советам, кроме тех, что ему дают лоялисты.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Зеленский не желает завершать конфликт, так как это может привести к проведению демократических выборов и потере его власти.

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      Валентин Карант
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