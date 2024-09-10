Журналист Боуз: Зеленский боится выборов на Украине в случае перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский не желает завершать конфликт, так как это может привести к проведению демократических выборов и потере его власти, считает ирландский журналист Чей Боуз. На своей странице в соцсети X он прокомментировал атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы.

«ВСУ устроили акт терроризма. Но русские не напуганы, в отличие от киевского диктатора. Его идиотская авантюра в Курске провалилась, а Россия продвигается на Восточном фронте», — отметил он.

Ирландский журналист объяснил, что Зеленский продолжает конфликт, поскольку знает, что его окончание приведет к выборам, а выборы «будут означать его конец».

Ранее Зеленский сообщил, что конфликт на Украине завершится диалогом. При этом, по его словам, страна должна иметь «сильные позиции» для диалога.