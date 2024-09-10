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22:48, 10 сентября 2024Интернет и СМИ

На Западе объяснили нежелание Зеленского завершать украинский конфликт

Журналист Боуз: Зеленский боится выборов на Украине в случае перемирия

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не желает завершать конфликт, так как это может привести к проведению демократических выборов и потере его власти, считает ирландский журналист Чей Боуз. На своей странице в соцсети X он прокомментировал атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы.

«ВСУ устроили акт терроризма. Но русские не напуганы, в отличие от киевского диктатора. Его идиотская авантюра в Курске провалилась, а Россия продвигается на Восточном фронте», — отметил он.

Ирландский журналист объяснил, что Зеленский продолжает конфликт, поскольку знает, что его окончание приведет к выборам, а выборы «будут означать его конец».

Ранее Зеленский сообщил, что конфликт на Украине завершится диалогом. При этом, по его словам, страна должна иметь «сильные позиции» для диалога.

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      Маргарита Пименова
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