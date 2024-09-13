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19:03, 13 сентября 2024Мир

Политолог высказался о шансах Орбана урегулировать конфликт России и Украины

Политолог Топорнин: Орбан ждет подходящего момента для мирной инициативы
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Claudia Greco / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ждет подходящего момента, чтобы представить мирную инициативу по российско-украинскому конфликту, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о шансах политика урегулировать противостояние между странами.

Сказать, что какие-то есть стопроцентно четкие прагматические инициативы, наверное, сложно, потому что Орбан тоже любит придать шума своим идеям

Николай Топорнинполитолог

«Остается только смотреть, что предпримет Орбан. Он нестандартный политик, тяжеловес в каком-то плане, слов на ветер не бросает. Надо смотреть, что он будет делать. Наверное, он не зря говорит, что есть такие инициативы и идеи, но пока мы не можем их просчитать», — сказал он.

Политолог отметил, что у Орбана есть контакты со всеми участниками конфликта и с теми странами, которые заинтересованы в урегулировании.

«Наверняка он никому не будет их изначально излагать, потому что может опять столкнуться со стеной непонимания в рядах союзников, стран Евросоюза. Поэтому он придерживается такой позиции, он приоткрывает форточку, говорит, что да, у меня есть инициатива, да, я буду делать, ожидайте. Но конкретно не говорит, что это будет, в каком виде, в каком формате это будет реализовано. Это интересно и это завораживает в какой-то степени, потому что другие лидеры, кроме каких-то словесных предложений, ничего такого не делают», — заключил он.

Как заявил Виктор Орбан, Венгрия продолжит выступать с «неожиданными дипломатическими инициативами», которые способны приблизить мир на территории Украины. «У меня в рукаве есть еще несколько козырей "миротворческой миссии"», — сказал он. При этом политик не уточнил, какие именно шаги планирует предпринять.

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      Варвара Кошечкина
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