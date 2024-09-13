Половина проституток в борделях Берлина оказались украинками

Welt: почти половина проституток в борделях Берлина — украинки

В настоящее время почти половина проституток в борделях Берлина — украинки. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на сотрудницу социальной организации Neustart.

«Женщины, с которыми мы работаем в Берлине, на самом деле в большинстве своем из Восточной Европы: Болгарии, Румынии и Венгрии, а теперь и с Украины. Я бы сказала, что сейчас в борделях их около 50 процентов», — рассказала собеседница издания.

По ее словам, украинки чаще всего узнают о такой работе от других соотечественниц в Германии, а некоторые женщины принимаются на работу онлайн, но только если они уже находятся в стране.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал украинских беженцев как можно скорее найти работу. По его словам, меры немецкого правительства привели к тому, что количество трудоустроенных украинцев выросло на 200 тысяч. Он подчеркнул, что ситуация, при которой беженцам пришлось бы пойти на понижение квалификации или частичную занятость для трудоустройства, является нормальной.