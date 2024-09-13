Популярная российская блогерша попала в больницу из-за резкого похудения

Российская блогерша Лиза Анохина попала в больницу из-за резкого похудения

Популярная российская блогерша Лиза Анохина попала в больницу из-за резкого похудения. Об этом она рассказала в сторис в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

17-летняя инфлюэнсерша показала фото, где лежит на больничной кровати рядом с капельницей. При этом она рассказала, что за последние две недели сбросила восемь килограммов.

Девушка отметила, что чувствовала необходимость похудеть из-за навязываемых стандартов красоты. Сначала она начала пропускать приемы пищи, а затем стала голодать по несколько дней.

В завершение блогерша призвала подписчиков не повторять ее ошибок. «Любите себя и питайтесь правильно», — обратилась она к поклонникам.

Ранее в сентябре младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти попала в больницу после передозировки «Оземпиком».