Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:41, 13 сентября 2024Ценности

Популярная российская блогерша попала в больницу из-за резкого похудения

Российская блогерша Лиза Анохина попала в больницу из-за резкого похудения

Фото: @anokhina_elizabeth_2007

Популярная российская блогерша Лиза Анохина попала в больницу из-за резкого похудения. Об этом она рассказала в сторис в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

17-летняя инфлюэнсерша показала фото, где лежит на больничной кровати рядом с капельницей. При этом она рассказала, что за последние две недели сбросила восемь килограммов.

Девушка отметила, что чувствовала необходимость похудеть из-за навязываемых стандартов красоты. Сначала она начала пропускать приемы пищи, а затем стала голодать по несколько дней.

В завершение блогерша призвала подписчиков не повторять ее ошибок. «Любите себя и питайтесь правильно», — обратилась она к поклонникам.

Ранее в сентябре младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти попала в больницу после передозировки «Оземпиком».

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      ЦБ снова повысил ключевую ставку. Что будет с российской экономикой?

      Шахназаров оценил идею запрета на создание ремейков советских фильмов

      МИД объяснил назначение телеведущей Зейналовой послом России

      Президент Финляндии назвал атаку ВСУ на Курскую область разумным шагом

      Популярная российская блогерша попала в больницу из-за резкого похудения

      Член СПЧ Меркачева сообщила о поданном против нее иске УФСИН

      Набиуллина предупредила о риске двузначной инфляции

      Джастину Тимберлейку удалось избежать тюрьмы за пьяное вождение

      Собчак высказалась о судьбе задержанного за оскорбление россиян комика

      Преступники вылезли из-под земли и захватили дом пенсионера

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше