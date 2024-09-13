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20:00, 13 сентября 2024Интернет и СМИ

Популярная юмористка с ТНТ рассказала о проблемах со здоровьем

Мягкова заявила об отказе участвовать в экстремальных шоу из-за здоровья

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Популярная юмористка, креативный продюсер программы «Женский Stand Up» на канале ТНТ Ирина Мягкова рассказала о проблемах со здоровьем. На эту тему она высказалась в ролике, опубликованном в Telegram.

Подписчик юмористки задал ей вопрос о том, почему она не участвует в экстремальных шоу «Звезды в Африке», «Последний герой» и «Выжить в Дубае».

В ответ Мягкова сказала, что ее часто приглашают сняться в подобных передачах, однако она отказывается из-за проблем со здоровьем. «Я считаю как: если ты участвуешь в шоу, надо капец прям участвовать, бороться по-настоящему, без всяких. А у меня есть много именно физических особенностей, которые помешают участию в таком шоу», — заявила она.

В частности, по словам юмористки, у нее прооперировано колено, не разгибается рука, есть проблемы со спиной. «Я бы там сидела и ныла или говорила бы: "Ой, мне это нельзя, у меня язва, я это не ем". Поэтому я считаю, что не нужно участвовать в таких шоу, когда у тебя вот так, если все хорошо со здоровьем — пожалуйста, вперед. У меня — нет», — заключила она.

Ранее Мягкова заявила, что живет с болезнью, которая не поддается лечению. Как рассказала юмористка, у нее периодически случаются короткие приступы головокружения при перемене положения головы.

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      Олег Давыдов
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