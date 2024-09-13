Популярный российский блогер рассказал о жизни с шизофренией

Блогер Канснакс рассказал о приеме 20 таблеток в день для лечения шизофрении

Популярный российский тиктокер Сергей Канснакс, известный как Сережа ОМГ, рассказал о жизни с шизофренией. В эфире шоу YesNoYes, выпуск которого доступен в соцсети «ВКонтакте», блогер заявил, что принимал по 20 таблеток в день для лечения расстройства.

Канснакс сообщил, что диагноз шизофрения ему поставил психиатр, которого он посетил по совету своей возлюбленной, тиктокерши Любы Бич.

В ходе беседы с врачом блогер вспомнил, что у него в семье есть человек с таким же диагнозом. «У меня были моменты, и это ненормально, что я приходил из школы, снимал с себя всю одежду, сразу же в стирку ее относил, стирал, отглаживал, надевал, если она на мне пять секунд пробыла, я снова снимал, снова стирал, развешивал», — отметил он.

По словам тиктокера, иногда для лечения шизофрении ему приходилось пить по 20 таблеток в день. «И я сидел вообще овощной. (...) Это такая депрессуха», — описал он побочные свойства препаратов. Канснакс добавил, что отменял прием лекарств при улучшении состояния. «И я бросал медикаменты, а потом мне снова хреново, и я начинал принимать эти медикаменты», — заключил он.

Ранее блогер по имени Кристофер Гилберт Грант снял видео о том, как он воспринимает мир, будучи больным шизофренией. Молодой человек показал, что ему чудятся лица и звуки голосов, бормочущих слова.