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21:18, 13 сентября 2024Мир

Посол рассказал о влиянии итогов выборов в США на отношения с Россией

Посол Антонов: выборы в США не изменят негативный фон в отношениях с Вашингтоном

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Выборы президента США и их итоги не смогут изменить негативный фон в отношениях России и Вашингтона. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

По его словам, Москве следует ориентироваться лишь на себя и партнеров из числа стран Глобального Юга. Он также подчеркнул, что Россия продолжит «постепенно» создавать многополярную систему международных отношений.

«Выборы предстоящие не изменят негативный фон, негативную ситуацию в российско-американских отношениях, мы должны опираться только на себя, на наших партнеров с Глобального Юга», — рассказал посол.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что США не смогут отсидеться за океаном в случае начала ядерного конфликта в Европе. «Я пытаюсь постоянно донести до них один тезис: американцам не удастся отсидеться за водами океана, эта война затронет всех. Не надо играть с огнем», — сказал он.

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      Артём Верейкин
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