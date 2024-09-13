Посол России оценил готовность США к переговорам по Украине

Антонов: США не готовы к переговорам с Россией по конфликту на Украине

США не готовы к переговорам с Россией по конфликту на Украине. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его цитирует РИА Новости.

Дипломат отметил, что сейчас американская сторона не готова обсуждать этот вопрос. «Разговор на эту тему неприятен им. (...) Не готовы они к нормальному разговору», — отметил он.

По словам США, они не управляют Украиной, указал Антонов. Он также добавил, что в Вашингтоне очень высокий уровень русофобии, поэтому ожидать чего-либо позитивного в отношении России не приходится.

Ранее посол призвал США перестать играть с огнем. Он подчеркнул, что им не удастся отсидеться за океаном в случае начала ядерного конфликта в Европе. Антонов отметил, что Вашингтон убежден, что возможный конфликт не распространится на американскую территорию.