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21:39, 13 сентября 2024Мир

Посол России оценил готовность США к переговорам по Украине

Антонов: США не готовы к переговорам с Россией по конфликту на Украине

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

США не готовы к переговорам с Россией по конфликту на Украине. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его цитирует РИА Новости.

Дипломат отметил, что сейчас американская сторона не готова обсуждать этот вопрос. «Разговор на эту тему неприятен им. (...) Не готовы они к нормальному разговору», — отметил он.

По словам США, они не управляют Украиной, указал Антонов. Он также добавил, что в Вашингтоне очень высокий уровень русофобии, поэтому ожидать чего-либо позитивного в отношении России не приходится.

Ранее посол призвал США перестать играть с огнем. Он подчеркнул, что им не удастся отсидеться за океаном в случае начала ядерного конфликта в Европе. Антонов отметил, что Вашингтон убежден, что возможный конфликт не распространится на американскую территорию.

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      Марина Совина
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