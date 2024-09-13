Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:39, 13 сентября 2024Мир

Посол России указал на «русофобскую злость» Британии

Антонов: Британии хватит русофобской злости для разрешения на удары вглубь РФ

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Великобритании хватит «русофобской злости» для того, чтобы разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары дальнобойным оружием вглубь территории России. На это указал посол РФ в США Анатолий Антонов, сообщает ТАСС.

«В Лондоне хватит злости русофобской в отношении России, чтобы принять решение об использовании своих дальнобойных систем вглубь российской территории», — сказал дипломат.

Ранее издание The Guardian со ссылкой на источник сообщало, что Великобритания решила позволить Киеву бить ракетами Storm Shadow вглубь территории России.

Президент России Владимир Путин заявил, что разрешение ВСУ бить вглубь России западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение Североатлантического альянса в конфликт. Он подчеркнул, что возможное решение Запада поменяет «всю природу конфликта», и заверил, что Россия «будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться стране».

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Блинкен объявил о дипломатической кампании против RT

      Средства Пентагона на помощь Украине оказались на исходе

      Мигрант изнасиловал девочку в российском городе и попался спустя два месяца

      Посол России призвал США прекратить играть с огнем

      Посол России указал на «русофобскую злость» Британии

      Глава офиса Зеленского поделился глобальными планами Украины

      Врачи перечислили эффективные способы выявить рак на ранней стадии

      РУСАДА оценило информацию о пропаже из дела заключения в пользу оправдания Валиевой

      ВСУ атаковали сразу три населенных пункта в российском регионе

      У лечившей боль в спине йогой девушки обнаружили «мужской» рак и две огромные опухоли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше