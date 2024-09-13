Антонов: Британии хватит русофобской злости для разрешения на удары вглубь РФ

Великобритании хватит «русофобской злости» для того, чтобы разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары дальнобойным оружием вглубь территории России. На это указал посол РФ в США Анатолий Антонов, сообщает ТАСС.

«В Лондоне хватит злости русофобской в отношении России, чтобы принять решение об использовании своих дальнобойных систем вглубь российской территории», — сказал дипломат.

Ранее издание The Guardian со ссылкой на источник сообщало, что Великобритания решила позволить Киеву бить ракетами Storm Shadow вглубь территории России.

Президент России Владимир Путин заявил, что разрешение ВСУ бить вглубь России западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение Североатлантического альянса в конфликт. Он подчеркнул, что возможное решение Запада поменяет «всю природу конфликта», и заверил, что Россия «будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться стране».