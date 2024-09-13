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21:51, 13 сентября 2024Мир

Посол в США рассказал о звонках экс-чиновников после заявлений Путина по Украине

Посол Антонов сообщил о звонках экс-чиновников после заявлений Путина по Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: MFA Russia / Globallookpress

Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что ему поступали звонки экс-чиновников после заявлений президента РФ Владимира Путина по Украине. Как рассказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24», у него спрашивали, что «в действительности стоит за этими заявлениями».

«Вчерашние заявления Владимира Владимировича [Путина] были очень внимательно отфиксированы здесь. (...) Я просто говорил о том, что "коллеги, не играйте с огнем"», — указал он.

До этого российский лидер предупредил, что разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь России западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение НАТО в кризис.

Ранее Антонов заявил, что выборы президента США и их итоги не смогут изменить негативный фон в отношениях России и Вашингтона. Он утверждает, что Москве следует ориентироваться лишь на себя и партнеров из числа стран Глобального Юга.

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      Маргарита Пименова
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