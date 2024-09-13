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18:24, 13 сентября 2024Мир

Постпред в Вене заявил об осведомленности МАГАТЭ об украинских атаках по ЗАЭС

Ульянов: Гросси и сотрудники МАГАТЭ знают, что Украина ведет атаки по ЗАЭС
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси . Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и его сотрудники знают, что атаки по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) ведет Украина, но у них нет неопровержимых доказательств. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, его слова передает РИА Новости.

«Практически все делегации в МАГАТЭ отлично знают, что нападения на станцию осуществляет Украина, но доказательств этого действительно у Гросси нет. Здесь нужны неопровержимые факты», — отметил российский постпред.

Ульянов объяснил, что это связано с неясной траекторией движения атакующих электростанцию дронов. В частности, из-за этого доказать, что ими управляли украинские военные, невозможно.

Ранее Рафаэль Гросси подвел итоги двухлетней миссии на ЗАЭС. Он отметил, что все семь неотъемлемых компонентов безопасности подорваны «полностью или частично», а ситуация с 2022 года остается «шаткой и нестабильной».

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      Виктория Кондратьева
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