МАГАТЭ подвело итоги миссии на Запорожской АЭС

МАГАТЭ: ситуация на ЗАЭС с 2022 года остается «шаткой и нестабильной»

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подвел итоги двухлетней миссии на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

По его словам, ситуация на станции и вокруг нее с 2022 года остается «шаткой и нестабильной». Он отметил, что все семь неотъемлемых компонентов безопасности подорваны «полностью или частично». Гросси также добавил, что наблюдатели регулярно сообщают о взрывах, атаках беспилотников и стрельбе в окрестностях ЗАЭС.

Ранее Рафаэль Гросси допустил, что на Запорожской АЭС могут возникнуть серьезные ситуации после удара по градирне. «Ситуация показывает, что мы должны быть постоянно готовы, пока конфликт не закончен», — подчеркнул он.