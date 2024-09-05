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02:09, 5 сентября 2024Мир

МАГАТЭ подвело итоги миссии на Запорожской АЭС

МАГАТЭ: ситуация на ЗАЭС с 2022 года остается «шаткой и нестабильной»

Фото: Dmitry Grigoriev / Argumenty i Fakty / Global Look Press

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подвел итоги двухлетней миссии на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

По его словам, ситуация на станции и вокруг нее с 2022 года остается «шаткой и нестабильной». Он отметил, что все семь неотъемлемых компонентов безопасности подорваны «полностью или частично». Гросси также добавил, что наблюдатели регулярно сообщают о взрывах, атаках беспилотников и стрельбе в окрестностях ЗАЭС.

Ранее Рафаэль Гросси допустил, что на Запорожской АЭС могут возникнуть серьезные ситуации после удара по градирне. «Ситуация показывает, что мы должны быть постоянно готовы, пока конфликт не закончен», — подчеркнул он.

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      Марина Совина
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