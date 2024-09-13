Построен пятиногий робот с живыми грибами вешенками вместо мозга

Livescience: съедобный гриб научили управлять роботом с пятью ногами

Ученые из Корнелльского и Флорентийского университетов научили живой гриб управлять пятиногим роботом. Об этом сообщает издание Livescience.

Для эксперимента построили два робота. У одного из них имелись колеса, у другого — пять ног, на которых он мог подпрыгивать. Своеобразным «мозгом» обеих машин служила вешенка степная — съедобный гриб, который собирают и готовят в Италии.

Ученые срастили его грибницу с электроникой, которая контролирует движения роботов. В поисках стимула вешенка испускала электрические импульсы, которые после обработки приводили ноги в движение. В результате робот вприпрыжку направлялся к ультрафиолетовым лучам, которые любит этот гриб.

Ранее сообщалось, что, по желанию короля Великобритании Карла III, туристы, посещающие территорию Сандрингемского дворца, будут слышать «голоса грибов». Их будет улавливать специальный параболический микрофон.