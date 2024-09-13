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10:07, 13 сентября 2024Из жизни

Построен пятиногий робот с живыми грибами вешенками вместо мозга

Livescience: съедобный гриб научили управлять роботом с пятью ногами

Кадр: Science Robotics

Ученые из Корнелльского и Флорентийского университетов научили живой гриб управлять пятиногим роботом. Об этом сообщает издание Livescience.

Для эксперимента построили два робота. У одного из них имелись колеса, у другого — пять ног, на которых он мог подпрыгивать. Своеобразным «мозгом» обеих машин служила вешенка степная — съедобный гриб, который собирают и готовят в Италии.

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Ученые срастили его грибницу с электроникой, которая контролирует движения роботов. В поисках стимула вешенка испускала электрические импульсы, которые после обработки приводили ноги в движение. В результате робот вприпрыжку направлялся к ультрафиолетовым лучам, которые любит этот гриб.

Ранее сообщалось, что, по желанию короля Великобритании Карла III, туристы, посещающие территорию Сандрингемского дворца, будут слышать «голоса грибов». Их будет улавливать специальный параболический микрофон.

Их время пришло!
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      Олег Парамонов
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