69-я параллель
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13:20, 13 сентября 202469-я параллель

Появились подробности о бое со сдерживающим десять часов натиск ВСУ российским офицером

Николаев: в бою со сдерживавшим натиск ВСУ офицером уничтожены 4 единицы техники

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Четыре единицы техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также около двух десятков военнослужащих противника были уничтожены в ходе боя с участием российского офицера Дмитрия Куценко, который десять часов сдерживал натиск украинских бойцов. Подробности об этом привел глава Якутии Айсен Николаев в Telegram-канале.

«Противник, понеся потери, отступил, населенный пункт был удержан», — отчитался Николаев.

По его словам, Куценко стал девятым жителем республики, который был удостоен звания Героя России за время проведения специальной военной операции на Украине. Глава Якутии поздравил офицера с заслуженным званием.

О подвиге офицера из Якутии стало известно в пятницу, 13 сентября. Куценко десять часов сдерживал натиск ВСУ. Он руководил подчиненными в районе одного из населенных пунктов в зоне СВО — выстроенная им линия обороны позволила отбить несколько атак противника.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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