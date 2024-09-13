69-я параллель
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12:12, 13 сентября 202469-я параллель

Сдерживавший десять часов натиск ВСУ офицер стал Героем России

Офицер из Якутии десять часов сдерживал наступление ВСУ и стал Героем России

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Офицер из Якутии десять часов сдерживал натиск подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. О подвиге военнослужащего рассказал глава республики Айсен Николаев в Telegram.

Подполковник Дмитрий Куценко руководил подчиненными в районе одного из занятых российскими войсками населенных пунктов. Выстроенная им линия обороны позволила отбить несколько атак противника. В результате бойцы ВСУ были вынуждены отступить, понеся потери в живой силе и бронетехнике.

За этот бой Куценко был удостоен звания Героя России. Он стал девятым жителем республики, получившим эту награду с начала спецоперации.

Ранее участвовавший в СВО Герой России Юрий Нимченко стал сенатором Совфеда от Крыма. До этого мужчина служил в 126-й отдельной гвардейской бригаде береговой обороны 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота.

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      Алан Босиков
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