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18:09, 12 сентября 2024Россия

Участник СВО стал сенатором Совфеда

Герой России Нимченко стал сенатором Совфеда

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) Герой России Юрий Нимченко стал сенатором Совфеда от исполнительной власти Крыма. Указ, подписанный главой республики Сергеем Аксеновым, опубликован на сайте правительства региона.

Кроме того, сенатором от парламента Крыма назначили гроссмейстера Сергея Карякина.

Ранее Аксенов рассказал, что Нимченко служил в 126-й отдельной гвардейской бригаде береговой обороны 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота. Он охарактеризовал военного как человека с правильной жизненной позицией.

До этого посты сенаторов Совфеда от исполнительной власти и правительства Крыма занимали Ольга Ковитиди и Сергей Цеков.

9 сентября полномочиями сенатора также наделили экс-губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Наталью Комарову. Она представит в верхней палате парламента правительство Югры.

ЖЗЛ
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