Сенатором назначили заявившую о неготовности к СВО экс-губернатора региона России

Экс-губернатора ХМАО наделили полномочиями сенатора

Избранный глава Югры Руслан Кухарук наделили экс-губернатора ХМАО Наталью Комарову полномочиями сенатора. Об этом сообщили в правительстве нефтедобывающего региона России.

Свой выбор Кухарук обосновал тем, что Комарова имеет большой опыт работы непосредственно в регионе и поэтому сможет представлять Югру в Совете Федерации.

В свою очередь Комарова заявила, что рассчитывает на то, что ее предложения будут учтены при реализации в регионе различных проектов.

В мае 2024 года Комарова сообщила об уходе со своего поста, она возглавляла регион на протяжении 14 лет. О ее переходе на место в Совете Федерации стало известно после того, как экс-сенатор от ХМАО Эдуард Исаков, уходя со своего поста, заявил, что врио главы региона Руслан Кухарук в случае избрания уже предложил это место Комаровой.

В октябре 2023 года, будучи губернатором, Комарова ответила жене участника специальной военной операции (СВО) на Украине на вопрос об обмундировании, заявив, что регион не готовился к конфликту на Украине. «Мы не готовились к этой войне. Она нам не нужна. Мы совершенно по-другому выстраивали мир. В этой связи какие-то несостыковки, нерешенные вопросы, безусловно, будут присутствовать — это такие же люди, как все. Вот у вас все всегда на работе получается? У меня не всегда», — сказала Комарова, при этом выразив готовность помочь обратившейся женщине.

Позже общественник Юрий Рябцев потребовал от полицейских привлечь Комарову к ответственности. Но ни ведомство, ни впоследствии суд не нашли в ее словах признаков дискредитации Вооруженных сил России.