Преступники вылезли из-под земли и захватили дом пенсионера

В ЮАР преступники прорыли туннель в доме пенсионера и стали жить с его семьей

В ЮАР преступная группировка вылезла из-под земли и захватила дом 65-летнего пенсионера ради туннеля, ведущего к руднику с платиной. Об этом пишет Jam Press.

31-летняя жена пожилого мужчины рассказала, что преступники заставили ее пустить их в спальню и прорыли под домом проход к близлежащему месторождению платины. Чтобы заработать на незаконной добыче металла, они стали жить с семьей в одном доме.

Как утверждает женщина, преступники установили строгие правила для обитателей захваченного дома и угрожали расправой за их невыполнение. Например, ей было запрещено смотреть на входящих и выходящих людей, а ее детям нельзя было пользоваться туалетом.

При этом полицейские, обнаружившие туннель, предполагают, что домовладелец сам занимался незаконной добычей платины. Ему и его жене предъявили обвинения в хранении украденного металла и вмешательстве в работу важного объекта инфраструктуры.

Отмечается, что сотрудникам полиции удалось задержать еще восьмерых подозреваемых. Все они предстанут перед судом.

Ранее сообщалось, что в Лос-Анджелесе женщина, жившая на улице, захватила свой пустовавший на протяжении 13 лет дом. Ее выселили в 2007 году из-за огромных долгов, которые она накопила из-за наркозависимости.