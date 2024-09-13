Присяжные вынесли обвинительный вердикт двум мужчинам за расправу над россиянкой

Суд дал до 20 лет 2 жителям Бурятии за убийство женщины и похищение ее имущества

Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт двум жителям села Бичуры, которые расправились с женщиной и похитили ее имущество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Бурятии.

По данным следствия, все произошло в ночь на 9 декабря 2022 года. Злоумышленники скрытно проникли в жилище к одинокой женщине, чтобы совершить кражу ее имущества. Когда хозяйка заметила их, мужчины забили ее до смерти трещоточным ключом по голове, а затем вынесли часть имущества из дома и сожгли окровавленную одежду, чтобы скрыть следы преступления.

Суд на основании решения коллегии присяжных признал их виновными по статьям 162 («Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище и с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего и с применением предмета, используемого в качестве оружия») и 105 («Убийство, совершенное группой лиц и сопряженное с разбоем») УК РФ. Их приговорили к 17 и 20 годам колонии строгого и особого режима соответственно.

Ранее присяжные признали вора в законе Олега Медведева (Шишканова), известного как Шишкан, виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии.