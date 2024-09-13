Раскрыта причина задержания министра труда российского региона

Министра труда Северной Осетии Айдарову обвиняют в превышении полномочий

Министра труда и социального развития Северной Осетии Алину Айдарову обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Меняйло.

В МВД ему рассказали, что министерство и некоторые подведомственные ему учреждения при заключении госконтрактов нарушили требования закона. Другие подробности пока не раскрываются. При этом Меняйло подчеркнул, что Айдарова — исполнительный и неравнодушный человек, который всегда жил своей работой.

О задержании министра сообщалось ранее 13 сентября.

Алина Айдарова занимает пост министра с 2021 года. До этого она была заместителем главы минтруда республики.

Ранее в Сочи полиция задержала Анжелу Селюкову после празднования в ресторане увольнения из депутатов.