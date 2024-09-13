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12:14, 13 сентября 2024Силовые структуры

Раскрыта причина задержания отправившегося на СВО мужа Блиновской

Life.ru: участие Блиновского в СВО не освобождает от уголовной ответственности

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Причину задержания мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея, отправившегося в зону специальной военной операции (СВО), в беседе с Life.ru раскрыл юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Правозащитник указал, что само по себе подписание контракта и участие Блиновского в СВО не освобождает его от уголовной ответственности и обязанностей по явке в рамках заведенного в отношении него дела. Хаминский пояснил, что фигурант должен официально уведомить о своем желании заключить контракт с Российской армией, после чего дело будет приостановлено.

Как отметил юрист, скорее всего, Блиновский проигнорировал процедурные вопросы. Он заключил контракт в обход требований закона.

Накануне стало известно, что следователи приехали к Блиновскому в воинскую часть. По результатам длительных допросов его решили оставить в зоне СВО. Уточняется, что правоохранители общались с супругом «королевы марафонов» из-за его неявки к следователю в Москве — Блиновский проходит как соучастник по делу о неуплате налогов и отмывании денежных средств. Ему предписан запрет на совершение определенных действий.

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      Анастасия Алимпиева
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