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12:36, 13 сентября 2024Мир

Раскрыты детали встречи премьера Британии и Байдена

Премьер Британии Стармер и Байден обсудят долгосрочную стратегию по Украине

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Джо Байден на встрече в Белом доме обсудят долгосрочную стратегию обеих стран по конфликтам на Украине и в секторе Газа. Об этом сообщила канцелярия на Даунинг-стрит, 10.

«Встреча премьер-министра Стармера и президента Байдена в Белом доме будет посвящена обсуждению стратегических вопросов и поиску решений конфликтов на Украине и в Газе», — отмечается в публикации.

В канцелярии уточнили, что у Стармера и Байдена на повестке дня обсуждение «широкого круга международных вопросов», включая долгосрочную стратегию по помощи Украине, а также необходимость в продвижении соглашения о прекращении огня и освобождении всех заложников на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что во время встречи в Белом доме Байден и Стармер не дадут Украине разрешение на удары по России дальнобойным оружием. Британский премьер также назвал послабление ограничений на украинские удары «тактическим» решением.

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      Дарья Устьянцева
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