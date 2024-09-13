Раскрыты детали встречи премьера Британии и Байдена

Премьер Британии Стармер и Байден обсудят долгосрочную стратегию по Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Джо Байден на встрече в Белом доме обсудят долгосрочную стратегию обеих стран по конфликтам на Украине и в секторе Газа. Об этом сообщила канцелярия на Даунинг-стрит, 10.

«Встреча премьер-министра Стармера и президента Байдена в Белом доме будет посвящена обсуждению стратегических вопросов и поиску решений конфликтов на Украине и в Газе», — отмечается в публикации.

В канцелярии уточнили, что у Стармера и Байдена на повестке дня обсуждение «широкого круга международных вопросов», включая долгосрочную стратегию по помощи Украине, а также необходимость в продвижении соглашения о прекращении огня и освобождении всех заложников на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что во время встречи в Белом доме Байден и Стармер не дадут Украине разрешение на удары по России дальнобойным оружием. Британский премьер также назвал послабление ограничений на украинские удары «тактическим» решением.