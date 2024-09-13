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12:59, 13 сентября 2024Экономика

Россиян предупредили о резком росте цен на подержанные машины

«Известия»: цены на подержанные машины осенью вырастут на 15-30 процентов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Подержанные машины этой осенью в среднем подорожают на 15-30 процентов, что связано с повышением стоимости новых иностранных автомобилей и, как следствие, ростом спроса на вторичном рынке. Об этом со ссылкой на экспертов из «Дром.ру», Likvi и «Авто.ру Бизнес» пишут «Известия».

Такие расчеты связаны с планируемым с 1 октября резким увеличением утилизационного сбора. В последние годы он составлял 15-20 процентов от цены машины, но правительство хочет довести показатель до 70-85 процентов. Проект постановления разработан Минпромторгом, но еще не рассмотрен правительством. Однако на рынке считают рост тарифов решенным вопросом.

Стоимость нового автомобиля после подъема сбора вырастет на 10-30 процентов, а как показывает практика, цены на вторичном рынке растут пропорционально, хоть и с некоторым лагом. Впрочем, активные продажи новых автомобилей в последнее немного притормозят процесс, потому что выбор подержанных машин также растет.

Главной причиной роста утильсбора стало снижение конкурентоспособности российских производителей, которые проигрывают борьбу за покупателя. Особенно активно на это жалуется «АвтоВАЗ». Кроме того, власти хотят побудить иностранных автопроизводителей, а в нынешних условиях речь идет только о компаниях из Китая, активнее вкладываться в локализацию производства и инвестировать в предприятия внутри страны.

Ранее сообщалось, что китайские власти настоятельно рекомендовали своим автопроизводителям не инвестировать в создание производств в России, а ограничиться поставкой произведенных в КНР комплектующих для конечной сборки.

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      Платон Щукин
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