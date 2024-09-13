Россия потребовала от США разъяснений о появлении у ВСУ американского химиката

Небензя: РФ ждет от США разъяснений, как производимый ими химикат оказался у ВСУ

Россия ждет от США разъяснений, как производимый ими химикат «Би-Зет» оказался у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ответа Вашингтона о появлении американского химиката у украинских военных потребовал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

«Мы все еще ждем от США, на территории которых сегодня расположено единственное на планете опытное производство "Би-Зет", разъяснений на предмет того, каким образом оно оказалось в распоряжении украинских диверсантов», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Москва тщательно фиксирует нарушения Украиной своих обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия.