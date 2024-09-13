Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 13 и 14 сентября

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, 13 и 14 сентября местами в северо-восточных, юго-западных, юго-восточных, центральных районах Кубани (исключая муниципальное образование города Краснодар) и на Черноморском побережье ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

В связи с этим спасатели рекомендовали гражданам соблюдать меры безопасности. «Избегайте воздействия повышенной температуры, — говорится в сообщении. — Носите светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором».

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