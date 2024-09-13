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14:59, 13 сентября 2024Экономика

Россиянам посоветовали спросить разрешения у соседей перед ремонтом

Депутат Гаврилов: согласование соседей нужно при использовании общего имущества

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В некоторых случаях перепланировки жилья собственникам следует спросить разрешения у соседей. Об этом «Российской газете» рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Получение согласия всех собственников на использование общего имущества потребуется, если организация входных групп в помещение на первом этаже уменьшает размер общего имущества за счет использования придомовой территории.

Также без согласия всех собственников комнат в коммуналке нельзя изменять размер общего имущества квартиры. К тому же, предупредить соседей нужно, если собственник квартиры планирует арендовать часть общего холла, фактически присоединив его.

Ранее россиянам с квартирами в «хрущевках» посоветовали сделать в них перепланировку, например, перенести дверные проемы, при этом снести определенную часть стен.

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      Мария Черкасова
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