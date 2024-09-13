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15:34, 13 сентября 2024Экономика

Россияне бросились покупать жилье в одной стране

Российский спрос на жилье в ОАЭ вырос на 57,9 %
СюжетСнижение ставок по ипотеке:

Фото: imago stock / Globallookpress.com

По итогам августа российский спрос на недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) вырос на 57,9 процента относительно июля. Об говорится в исследовании агентства недвижимости Ageeva Real Estate, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Из-за резкого роста спроса в последний месяц лета интерес россиян к приобретению жилья в стране оказался на 41 процент выше, чем в августе 2023 года. Отмечается, что спрос со стороны покупателей из России растет второй месяц подряд. Так, в июле показатель увеличился на 24,1 процента относительно июня.

При этом за неполный 2024 года спрос показал отрицательную динамику. Он снизился на 27,8 процента относительно периода с января по август 2023 года.

Эксперты связывают текущий рост российского интереса к жилью в ОАЭ с ужесточением условий по ипотеке в России. Однако они считают, что резкие скачки интереса — временное явление. «Российские покупатели уже не играют ключевой роли на рынке Дубая, там покупают британцы, европейцы, китайцы», — отметила основатель агентства Татьяна Агеева.

Ранее путешественник Максим Филиппеня сравнил бытовые расходы в Дубае и Владивостоке. По его словам, в ОАЭ получается тратить меньше, чем в российском городе.

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      Александра Качан
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