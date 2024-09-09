Бытовые расходы в Дубае и Владивостоке сравнили

Расходы на жизнь в Дубае оказались меньше, чем во Владивостоке

Живя в Дубае, в среднем приходится тратить меньше, чем во Владивостоке. Такими наблюдениями в эфире радио «ВиБиСи» поделился приморский путешественник Максим Филиппеня, преодолевший 16 тысяч километров от Владивостока до Дубая на автомобиле, его цитирует агентство VladNews.

В целом бытовые расходы, как убедился россиянин, в Дубае не так велики. «Там жить дешевле, чем во Владивостоке (...) килограмм креветок свежевыловленных стоит 400 рублей на наши деньги. Заехал, купил свежевыловленные креветки, за 3 минуты их сварил, вот тебе уже и обед, ужин — что хотите», — отметил Филиппеня. Дело в том, добавил он, что расценки в городе меняются в зависимости от района, и местное население не закупается в туристических местах. «Если бы он был такой дорогой, как думают туристы, то население Дубая бы только за прошлый год не выросло бы на 100 000 человек», — рассудил Филиппеня.

Как выяснил россиянин, дорогая недвижимость, которой славится Дубай, — лишь миф. На самом деле цены на жилые объекты в мегаполисе заметно снижаются при малейшем удалении от моря. «Если прям на берегу, например, студия, ты выходишь, у тебя два бассейна, у тебя прям пляж во дворе, то 40 квадратов могут стоить 110 000 долларов. По сегодняшнему курсу — 10 миллионов рублей, но зато на берегу. А ты отъезжаешь всего лишь на 15 минут, и там уже квартира в 120 квадратов может стоить те же самые 110 000 долларов, но 120 квадратов. В три раза больше, а по цене это будет одинаково», — поделился Филиппеня. Такую тенденцию на рынке жилья в Объединенных Арабских Эмиратах он объяснил характером местных жителей. «Просто в Арабских Эмиратах все очень ленивые, и поэтому даже, когда они покупают недвижимость, они хотят жить прям на берегу, чтобы вообще никуда не ездить — просто вышел и пошел купаться», — рассказал путешественник.

Филиппеня сравнил и ставки аренды в разных районах Дубая. «Если вы хотите просто "понтоваться", то да, тогда welcome to Dubai Marina. А если вы хотите просто жить, то нужно отъехать буквально на 100 километров от Дубая, учитывая, что там скоростной режим 140 километров в час. Грубо говоря, вы отъедете на 40 минут от той же Дубай Марины и сможете снять квартиру уже за 30 000 рублей, и за 40, и за 50», — поведал соотечественник.

Ранее сообщалось, что американцы стали чаще обосновываться в районах с повышенным риском климатических катастроф, где часты пожары и наводнения. На это граждане Соединенных Штатов пошли из-за высоких цен на жилье, подчеркивают аналитики.