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15:20, 13 сентября 2024Моя страна

Россиянин выиграл миллион в лотерею перед днем рождения

Житель Волгограда выиграл миллион в лотерею перед днем рождения

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Житель Волгограда выиграл в лотерею миллион рублей перед днем рождения. Об этом пишет Mk.ru.

Отмечается, что 42-летний россиянин по имени Дмитрий купил лотерейный билет в конце лета. Ранее он не единожды участвовал в подобных розыгрышах.

Дмитрий получил сообщение на телефон с поздравлениями от представителей лотереи, однако сначала не придал этому особого значения. Дмитрий решил, что выиграл всего несколько тысяч рублей.

«Только спустя сутки зашел в личный кабинет и понял, что я стал обладателем миллиона рублей», — рассказал россиянин. Пока он еще не решил, на что потратит выигранные средства.

Ранее жительница Владимира выиграла в лотерею миллионы рублей благодаря талисману. В общей сложности кладовщица из российского города получила пять миллионов рублей.

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      Фариза Бацазова
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