Россиянин выиграл миллион в лотерею перед днем рождения

Житель Волгограда выиграл миллион в лотерею перед днем рождения

Житель Волгограда выиграл в лотерею миллион рублей перед днем рождения. Об этом пишет Mk.ru.

Отмечается, что 42-летний россиянин по имени Дмитрий купил лотерейный билет в конце лета. Ранее он не единожды участвовал в подобных розыгрышах.

Дмитрий получил сообщение на телефон с поздравлениями от представителей лотереи, однако сначала не придал этому особого значения. Дмитрий решил, что выиграл всего несколько тысяч рублей.

«Только спустя сутки зашел в личный кабинет и понял, что я стал обладателем миллиона рублей», — рассказал россиянин. Пока он еще не решил, на что потратит выигранные средства.

Ранее жительница Владимира выиграла в лотерею миллионы рублей благодаря талисману. В общей сложности кладовщица из российского города получила пять миллионов рублей.

