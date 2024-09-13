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15:55, 13 сентября 2024Силовые структуры

Россиянина осудили за развращение шести детей около Дома детского творчества

В Калужской области суд приговорил к 15 годам мужчину за развращение 6 детей

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Калужской области суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима местного жителя, который совершил действия сексуального характера в отношении шести детей в возрасте 9-10 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину признали виновным по статье 132 Уголовного кодекса РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

По версии следствия, преступление произошло весной в районе Дома детского творчества в Людинове. Одна из пострадавших девочек рассказала о случившемся родителям, которые и обратились в полицию. Потерпевшими по уголовному делу признаны шесть детей в возрасте 9-10 лет.

Ранее в Москве суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима 25-летнего гражданина Таджикистана за насилие сексуального характера над 11-летней местной жительницей.

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