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18:22, 13 сентября 2024Путешествия

Россиянка лишилась отпуска за 206 тысяч рублей из-за ошибки в паспорте и засудила МВД

Россиянка лишилась отдыха в Таиланде за 206 тысяч рублей из-за ошибки в паспорте

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Российская туристка лишилась отпуска в Таиланде за 206 тысяч рублей из-за ошибки в загранпаспорте и засудила МВД страны. Об этом сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что женщина с мужем должна была вылететь в на тайский курорт из московского аэропорта Внуково, однако выяснилось, что в ее документе указан мужской пол. Более того, буква «М» повторялась дважды. Пограничники изъяли документ, из-за чего отпуск был сорван.

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Россиянка обратилась в суд, который потребовал от ответчика возместить истцу убытки в полном объеме, а также выплатить компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей. Несмотря на это, представители МВД во время заседания не признали вину и заявили, что не несут ответственность за техническую ошибку. Они также добавили, что супруг россиянки мог поехать на отдых один.

Ранее пассажирка Delta Airlines получила травму во время полета и засудила авиакомпанию. В своем иске жительница штата Флорида Гейл Гамильтон утверждает, что на рейсе из Парижа в Нью-Йорк в июне 2022 года бортпроводник несколько раз задел ее тележкой с напитками, в результате чего она получила серьезную травму плеча.

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      Марк Успенский
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