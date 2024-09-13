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18:14, 13 сентября 2024Экономика

Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась двух квартир

Жительница Нижнего Новгорода продала две квартиры по указке мошенников

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Жительница Нижнего Новгорода поговорила по телефону с неизвестными и лишилась двух квартир — женщина продала недвижимость по указке мошенников. Об этом сообщает GIPERNN.

Пенсионерке на телефон поступил звонок с незнакомого номера. Собеседник представился оператором МТС и сообщил, что нужно продлить договор на обслуживание сим-карты. Для этого мужчина попросил назвать код входа на «Госуслуги», что женщина и сделала. Женщина заподозрила неладное, но не сумела противостоять психологическому давлению.

Под влияние злоумышленников попали также две дочери россиянки, которые пытались защитить мать. Пострадавшие находились под воздействием мошенников чуть более двух месяцев. Женщинам внушили, что «черные риелторы» пытаются продать их квартиры, и убедили фиктивно продать недвижимость, чтобы опередить аферистов. При этом мошенники постоянно держали россиянок в страхе и запрещали рассказывать о происходящем другим людям.

В итоге пострадавшие лишились двух квартир и взяли несколько кредитов — все деньги они перевели по названным злоумышленниками реквизитам. Общая сумма ущерба достигла 30 миллионов рублей.

Ранее квартиры и 36 миллионов рублей лишилась жительница Москвы. Неизвестные также связались с жертвой по телефону и убедили ее продать недвижимость и взять кредиты.

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      Нина Ташевская
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