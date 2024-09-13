Россиянка пришла забрать вещи у бывшего сожителя и забила его скалкой

В Волгограде россиянка предстанет перед судом за забитого скалкой сожителя

В Волгограде 50-летняя россиянка предстанет перед судом за расправу над бывшим сожителем. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщает региональное управление следственного комитета Росси.

По данным следствием, 29 апреля женщина решила забрать свои вещи из квартиры бывшего сожителя. Разговор не заладился и перерос в конфликт, в ходе которого женщина вооружилась скалкой и забила ею мужчину, нанеся несколько ударов по голове. Мужчину без признаков жизни обнаружили несколько дней спустя.

Следователями было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, приведшего по неосторожности к летальному исходу. Расследование завершено, обвиняемая знакомится с материалами дела.

13 сентября сообщалось, что в Омске российский боксер-любитель забил дядю за пристрастие к алкоголю.