Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:09, 13 сентября 2024Силовые структуры

Россиянка пришла забрать вещи у бывшего сожителя и забила его скалкой

В Волгограде россиянка предстанет перед судом за забитого скалкой сожителя

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Волгограде 50-летняя россиянка предстанет перед судом за расправу над бывшим сожителем. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщает региональное управление следственного комитета Росси.

По данным следствием, 29 апреля женщина решила забрать свои вещи из квартиры бывшего сожителя. Разговор не заладился и перерос в конфликт, в ходе которого женщина вооружилась скалкой и забила ею мужчину, нанеся несколько ударов по голове. Мужчину без признаков жизни обнаружили несколько дней спустя.

Следователями было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, приведшего по неосторожности к летальному исходу. Расследование завершено, обвиняемая знакомится с материалами дела.

13 сентября сообщалось, что в Омске российский боксер-любитель забил дядю за пристрастие к алкоголю.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      США просят Украину максимально эффективно бить ракетами вглубь России. Под удары могут попасть корабли ВМФ возле Крыма

      В Сербии собрались вернуть военную службу по призыву

      Звезды «Слова пацана» и «Мастера и Маргариты» сыграют в одном фильме

      На Украине назвали число находящихся в плену участников «Азова»

      Алина Загитова показала фигуру в откровенной спортивной форме

      Россия потребовала от США разъяснений о появлении у ВСУ американского химиката

      Премьер Канады заявил о поддержке ударов ВСУ по России дальнобойным оружием

      Леклер выиграл вторую практику Гран-при Азербайджана

      В МИД Украины предложили Западу закупать для Киева украинское оружие

      Россиянка пришла забрать вещи у бывшего сожителя и забила его скалкой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше