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18:58, 13 сентября 2024Культура

Российская певица заявила о тратах на продукты 2,5 тысячи рублей в месяц

Певица Наталья Штурм заявила, что тратит на продукты 2,5 тысячи рублей в месяц
Наталья Штурм

Наталья Штурм. Фото: @nataliashturm

Певица Наталья Штурм призналась, что тратит на покупку продуктов меньше 2600 рублей в месяц. Слова артистки передает «Газетой.Ru».

По ее словам, все магазины предоставляют акции и скидки, а у банков есть выгодные предложения, позволяющие тратить в месяц на еду не более 2,5 тысячи.

«Пачка каши геркулесовой, гречка, молоко 3,2%, курица, рис, вермишель, лаваш армянский; помидоры и огурцы засаливаю сама. Овощи и фрукты — рынок выходного дня, все со скидками, у банков есть бонусные программы, пенсионерам тоже скидки», — поделилась Наталья.

В качестве доказательств Штурм предоставила скриншот из банковского приложения, где в категории «супермаркеты» было совершено три покупки на 2518 рублей.

Ранее стало известно, где сейчас проживает артистка, пережившая страшный пожар в своем доме.

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      Андрей Шеньшаков
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