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15:09, 9 февраля 2024Среда обитания

Спасшуюся из пожара певицу бесплатно поселили в роскошном отеле

Спасшуюся из пожара Наталью Штурм бесплатно поселили в отеле с джакузи

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Певицу Наталью Штурм, которая спаслась от пожара в жилом доме, бесплатно поселили в четырехзвездочном отеле. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Вместе с певицей в отель заселились и другие жильцы здания на улице Черняховского на Севере Москвы. Отель оплачен на трое суток вперед. Отмечается, что постояльцы имеют доступ к джакузи.

Известно, что возгорание на крыше жилого дома произошло в ночь на пятницу, 9 февраля. Огонь перекинулся на крыши двух соседних домов. Всего было эвакуировано около 400 жильцов.

Ранее Штурм рассказала, что узнала о пожаре из новостей. Певица посмотрела в окно и обнаружила дым, после чего взяла теплые вещи и побежала вниз по лестнице, попутно стучась в квартиры соседей. Жильцам дома пришлось пережидать ЧП в торговом центре «Галерея Аэропорт».

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      Александра Качан
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