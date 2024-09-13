Российские полицейские вернули гражданину Индии украденный вором велосипед

В Калининграде россиянин украл у индуса велосипед и попался полиции

В Калининграде российские полицейские вернули индийскому гражданину похищенный вором велосипед. Об этом в пятницу, 13 сентября, Ленте.ру рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, находившийся в командировке иностранец привез двухколесное механическое транспортное средство с собой, чтобы на нем передвигаться по региону. В какой-то момент он обнаружил его пропажу и сообщил об этом в МВД. Силовики, изучив записи с камер наблюдения, установили маршрут вора и оперативно его задержали. Россиянин из числа местных признался, что приметил велосипед, перекусил парковочный трос и собирался поскорее продать краденое.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по факту кражи. Иностранец поблагодарил силовиков за оперативную помощь.

13 сентября сообщалось, что в Великобритании сотрудница полиции позаимствовала велосипед у ребенка для погони за преступником.