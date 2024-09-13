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08:49, 13 сентября 2024Силовые структуры

Российские следователи рассказали о расследовании новых преступлений ВСУ в ДНР

Российские военные следователи зафиксировали новые преступления ВСУ в ДНР

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Российские следователи рассказали о расследовании новых преступлений со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отношении мирного населения Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщает Telegram-канал главного военного следственного управления Следственного комитета России (ГВСУ СК).

Сотрудники военного следствия зафиксировали сброс украинским дроном взрывоопасных предметов в Центрально-городском районе Горловки, что привело к гибели одного и ранению двух мирных жителей. Кроме того, артиллерия ВСУ обстреляла жилые кварталы Петровского и Кировского районов Донецка и Никитовского района Горловки. Все эти преступления украинских военных привели к повреждению 10 жилых домов, 4 объектов гражданской инфраструктуры и одного автомобиля.

Ранее представитель военных следственных органов СК России Дмитрий Горяченков рассказал о зафиксированных случаях убийства, случаях терроризма и уничтожения имущества мирных жителей Курской области, совершаемых бойцами ВСУ.

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      Владимир Седов
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