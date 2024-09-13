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05:09, 13 сентября 2024Силовые структуры

Российских студентов осудили за обнаженное появление у окна

В Москве двух студентов отправили в колонию за обнаженное появление у окна

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Двух московских студентов приговорили к колонии строго режима по статье о развратных действиях в отношении двух или более лиц. Об этом сообщает «Москва онлайн».

По информации издания, студенты Тимур и Даниил приговорены к 5 и 5,5 годам колонии строго режима. Следствие считает, что российские студенты находились около окна в своей квартире на втором этаже без одежды. Их заметили дети, игравшие на площадке, и рассказали о произошедшем родителям, упомянув, что студенты забрались на подоконник.

Изначально дело завели по статье о сексуальных действиях, совершенных с применением насилия или с угрозой его применения либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего. По данным Baza, один из студентов объяснил, что они чинили прорвавшую трубу и разделись, чтобы не намочить одежду. Студенты не признали вину, а родители потерпевших выступили в их защиту.

Ранее Бутырский районный суд Москвы отправил под домашний арест студента по факту дачи взятки за проставление зачета. По версии следствия, студент вступил в преступный сговор с другими лицами для получения зачета по одному из предметов без надлежащей оценки знаний.

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      Марина Совина
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