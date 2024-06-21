Одного из студентов российского вуза отправили под домашний арест по делу о взятке

Суд в Москве отправил под домашний арест студента РосУниМеда по делу о взятке

Бутырский районный суд Москвы отправил под домашний арест студента Российского университета медицины Минздрава России (РосУниМед, ранее — Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова (МГМСУ) Рачу Саркисяна по факту дачи взятки за проставление зачета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Обвиняемый пробудет под домашним арестом до 18 августа. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

По версии следствия, Саркисян, являясь студентом указанного вуза, вступил в преступный сговор с другими лицами для получения зачета по одному из предметов без надлежащей оценки знаний.

Всего по этому делу задержаны 28 человек. Среди них оказались доцент кафедры хирургических болезней Исаев Али, руководитель секретариата ученых советов Наталья Белозерова, ординатор Константин Погорелов, трое студентов факультета «Лечебное дело», а также доцент кафедры травматологии, ортопедии и медицины катастроф Аркадий Сарвин.