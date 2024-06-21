Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:03, 21 июня 2024Силовые структуры

Одного из студентов российского вуза отправили под домашний арест по делу о взятке

Суд в Москве отправил под домашний арест студента РосУниМеда по делу о взятке

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Бутырский районный суд Москвы отправил под домашний арест студента Российского университета медицины Минздрава России (РосУниМед, ранее — Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова (МГМСУ) Рачу Саркисяна по факту дачи взятки за проставление зачета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Обвиняемый пробудет под домашним арестом до 18 августа. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

По версии следствия, Саркисян, являясь студентом указанного вуза, вступил в преступный сговор с другими лицами для получения зачета по одному из предметов без надлежащей оценки знаний.

Всего по этому делу задержаны 28 человек. Среди них оказались доцент кафедры хирургических болезней Исаев Али, руководитель секретариата ученых советов Наталья Белозерова, ординатор Константин Погорелов, трое студентов факультета «Лечебное дело», а также доцент кафедры травматологии, ортопедии и медицины катастроф Аркадий Сарвин.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Южная Корея задумалась о поставках оружия Украине после переговоров Путина и Ким Чен Ына. Как на это ответит Россия?

      Украина атаковала российский регион с помощью FPV-дрона

      В Европе захотели закрыть порты для связанных с Россией кораблей

      Администрации Кривого Рога сообщила об ударе по инфраструктуре города

      Европа захотела еще больше ограничить доступ россиянам

      Храп оказался тревожным признаком

      Обстрелявшего жителей Мариуполя украинского пулеметчика посадили на 27 лет

      Гоблин высказался о воспитании «тупорылых говноделов»

      Обнаружившая порезы и ожоги на теле дочери-инвалида россиянка обвинила врачей в истязаниях

      30 мужчин изнасиловали 16-летнюю туристку в отеле Израиля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше