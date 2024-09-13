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05:28, 13 сентября 2024Россия

Российский боец рассказал об эвакуации американской БМП Bradley

Бойцы группировки «Центр» эвакуировали произведенную в Техасе БМП Bradley

Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости

Командир отделения с позывным «Чуваш» рассказал РИА Новости, что эвакуированная с авдеевского направления бойцами российской группировки «Центр» американская БМП Bradley была произведена в Техасе в 2012 году.

По его словам, эту информацию удалось узнать, поскольку БМП почти не повредилась. Бойцы эвакуировали с авдеевского направления практически неповрежденную БМП Bradley американского производства. «Производилась, скорее всего, в Техасе, в Ред-Ривере. Можно все посмотреть», — заявил «Чуваш».

Ранее в ходе боев при взятии под контроль российскими войсками населенного пункта Желанное в Донецкой народной республике (ДНР) на минах подорвались две бронемашины Bradley. Командир взвода с позывным Топор из группировки «Центр» заявил, что далось благодаря одной уловке. Он кратко описал ожесточенные бои за Желанное словами «пришли и победили».

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      Марина Совина
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