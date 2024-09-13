Российский генерал высказался о возможных ударах ВСУ вглубь территории России

Алаудинов: удары ВСУ вглубь территории России не изменят ситуацию на фронте

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь территории России не изменят ситуацию на фронте. Об этом заявил российский генерал, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, передает ТАСС.

«Для нас ничего не поменяется непосредственно на фронте, потому что фронт движется и будет двигаться до тех пор, пока Россия не победит», — заявил Алаудинов.

По мнению российского генерала, Великобритания и США могут дать разрешение Украине наносить удары вглубь России дальнобойными вооружениями в качестве «метода ведения психологической войны против российского населения».

«Они могут запросто это разрешение дать, и они, я больше чем уверен, это разрешение дадут. Но встает вопрос: а сколько этих ракет, которые они передадут Украине? Что можно сделать за счет этого количества ракет, что можно поменять непосредственно на фронте? Абсолютно ничего», — заключил командир «Ахмата».

Ранее президент России Владимир Путин обозначил, что разрешение Украине наносить удары вглубь России западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение Североатлантического альянса в конфликт, что «поменяют всю его природу».