Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:13, 13 сентября 2024Россия

Российский губернатор объяснил слова о высшем образовании для детей с природным даром

Богомаз объяснился после слов о высшем образовании для детей с природным даром

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Губернатор Брянской области Александр Богомаз объяснился после слов о высшем образовании для детей с природным даром. В комментарии изданию «Подъем» он уточнил, что говорил про частное образование.

«Ну набросились и набросились, чего там? (...) У нас скоро высшее образование будет на уровне десятого класса, вот я что сказал. Я сказал, что у нас много частного образования. Вы все интервью [информационному агентству "Регнум"] послушайте, а не урывками и поймете», — позже объяснил российский губернатор.

Ранее Богомаз заявил, что не каждому дано от природы стать новым Михаилом Ломоносовым и, для того чтобы добиться своих целей, подрастающему поколению необходимо учиться и трудиться. «Если есть природный дар, то его нужно развивать, а там, где нет природного дара , нужно давать рабочие специальности, а не виртуальное высшее образование, которое не тянет даже на уровень десятого класса», — сказал глава региона.

В интервью Богомаз также говорил о том, что «экономика требует рабочих рук». На сегодняшний день, по его мнению. нужно либо привлекать трудовых мигрантов, либо наполовину сократить высшее образование.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      Граждан Таджикистана предупредили об опасности работы в России. Им рекомендовали не ездить в страну

      Российская юмористка оценила перспективу эмиграции словами «боюсь стать бездомной»

      В ЦБ назвали плюсы отмены льготной ипотеки

      Небензя заявил о начале прямой войны с НАТО в случае разрешения ВСУ бить вглубь России

      Женщина пожелала найти послание в бутылке и сделала это в свой день рождения

      Небензя обвинил Запад в клевете из-за заявлений о якобы поставках Ираном ракет России

      В Петербурге влюбленный в проститутку мигрант расправился с ней в отеле

      Минобороны показало кадры удара Су-34 по скоплению бойцов ВСУ в Курской области

      В офисе Зеленского выразили уверенность в получении разрешения на удары вглубь РФ

      «Реал» объявил о будущем украинского футболиста команды

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше