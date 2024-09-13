Российский губернатор объяснил слова о высшем образовании для детей с природным даром

Богомаз объяснился после слов о высшем образовании для детей с природным даром

Губернатор Брянской области Александр Богомаз объяснился после слов о высшем образовании для детей с природным даром. В комментарии изданию «Подъем» он уточнил, что говорил про частное образование.

«Ну набросились и набросились, чего там? (...) У нас скоро высшее образование будет на уровне десятого класса, вот я что сказал. Я сказал, что у нас много частного образования. Вы все интервью [информационному агентству "Регнум"] послушайте, а не урывками и поймете», — позже объяснил российский губернатор.

Ранее Богомаз заявил, что не каждому дано от природы стать новым Михаилом Ломоносовым и, для того чтобы добиться своих целей, подрастающему поколению необходимо учиться и трудиться. «Если есть природный дар, то его нужно развивать, а там, где нет природного дара , нужно давать рабочие специальности, а не виртуальное высшее образование, которое не тянет даже на уровень десятого класса», — сказал глава региона.

В интервью Богомаз также говорил о том, что «экономика требует рабочих рук». На сегодняшний день, по его мнению. нужно либо привлекать трудовых мигрантов, либо наполовину сократить высшее образование.