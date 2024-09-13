«Нужен природный дар». В России призвали принимать в вузы только при наличии способностей

Губернатор Брянской области призвал не принимать в вузы без природного дара

Губернатор Брянской области Александр Богомаз призвал давать высшее образование только детям с «природным даром», а остальных обучать рабочим специальностям. Об этом он высказался в интервью главреду «Регнума» Марине Ахмедовой.

Богомаз призвал развивать у детей природный дар

Глава региона отметил, что подрастающему поколению следует учиться, трудиться и добиваться своих целей, однако не каждому дано от природы стать новым Михаилом Ломоносовым. «Как у Емели: в одно ухо влетело, в другое — вылетело, и ты сразу стал умным. Но так не бывает», — заверил он.

Но природный дар у детей нужно развивать. Если его нет, нужно давать ребятам рабочие специальности, а не виртуальное высшее образование, которое не тянет даже на уровень десятого класса Александр Богомаз губернатор Брянской области

Поэтому, по мнению Богомаза, перед российскими властями сейчас стоит много задач. Их должны решать не только на региональном, но и на федеральном уровне. Чиновник также отметил, что жизнь в целом сильно изменилась.

Губернатор назвал способ сократить нехватку рабочих рук

В том же интервью Богомаз добавил, что сейчас в регионе наблюдается нехватка работников в связи с проведением военной операции, а также на фоне большого числа людей, живущих в России на пособия. По его словам, в Брянской области не хватает 14 тысяч рабочих рук. Он отметил, что раньше мигрантов было немного, «но, чувствую, их придется приглашать».

По мнению главы региона, без участия мигрантов брянская экономика окажется «заморожена». Поэтому следует навести порядок в этой отрасли или использовать другой способ — «наполовину сократить высшее образование и оставить его только на бюджете».

Ахмедова отметила, что это предложение могут расценить как нарушение прав человека. Богомаз на это замечание ответил: «Всегда нужно чем-то жертвовать».

Ранее в российских вузах выделили рекордное количество бюджетных мест

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что в этом году в российских вузах выделили рекордное число бюджетных мест — 621 тысячу. При этом порядка 30 тысяч из них отдали выпускникам школ новых регионов.

Кроме бюджетных, увеличилось и число целевых мест — до 145,4 тысячи. В частности, на специальности «лечебное дело» и «педиатрия».

621 тысячу бюджетных мест в вузах выделили в России в этом году

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин предложил пересмотреть количество бюджетных мест в вузах, а также улучшить качество обучения. По его мнению, в этой сфере нужны долгосрочные механизмы. «Чтобы выпускники [вузов] отвечали требованиям компаний, регионов и экономики в целом», — призвал он.