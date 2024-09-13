Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:13, 13 сентября 2024Россия

«Нужен природный дар». В России призвали принимать в вузы только при наличии способностей

Губернатор Брянской области призвал не принимать в вузы без природного дара
Александр Богомаз

Александр Богомаз. Фото: Владимир Горовых / РИА Новости

Губернатор Брянской области Александр Богомаз призвал давать высшее образование только детям с «природным даром», а остальных обучать рабочим специальностям. Об этом он высказался в интервью главреду «Регнума» Марине Ахмедовой.

Богомаз призвал развивать у детей природный дар

Глава региона отметил, что подрастающему поколению следует учиться, трудиться и добиваться своих целей, однако не каждому дано от природы стать новым Михаилом Ломоносовым. «Как у Емели: в одно ухо влетело, в другое — вылетело, и ты сразу стал умным. Но так не бывает», — заверил он.

Но природный дар у детей нужно развивать. Если его нет, нужно давать ребятам рабочие специальности, а не виртуальное высшее образование, которое не тянет даже на уровень десятого класса

Александр Богомазгубернатор Брянской области

Поэтому, по мнению Богомаза, перед российскими властями сейчас стоит много задач. Их должны решать не только на региональном, но и на федеральном уровне. Чиновник также отметил, что жизнь в целом сильно изменилась.

Губернатор назвал способ сократить нехватку рабочих рук

В том же интервью Богомаз добавил, что сейчас в регионе наблюдается нехватка работников в связи с проведением военной операции, а также на фоне большого числа людей, живущих в России на пособия. По его словам, в Брянской области не хватает 14 тысяч рабочих рук. Он отметил, что раньше мигрантов было немного, «но, чувствую, их придется приглашать».

Материалы по теме:
«Он помог остановить развал страны» ЕГЭ ждет большая реформа. Как скандальный экзамен изменил Россию?
«Он помог остановить развал страны»ЕГЭ ждет большая реформа. Как скандальный экзамен изменил Россию?
21 марта 2024
Куда можно поступить без ЕГЭ. В какой вуз можно поступить без ЕГЭ после 11 класса
Куда можно поступить без ЕГЭ.В какой вуз можно поступить без ЕГЭ после 11 класса
28 марта 2024
«Это рекомендации на каждый день» В России решили официально научить родителей воспитывать детей. Почему это важно?
«Это рекомендации на каждый день»В России решили официально научить родителей воспитывать детей. Почему это важно?
7 июля 2024

По мнению главы региона, без участия мигрантов брянская экономика окажется «заморожена». Поэтому следует навести порядок в этой отрасли или использовать другой способ — «наполовину сократить высшее образование и оставить его только на бюджете».

Ахмедова отметила, что это предложение могут расценить как нарушение прав человека. Богомаз на это замечание ответил: «Всегда нужно чем-то жертвовать».

Ранее в российских вузах выделили рекордное количество бюджетных мест

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что в этом году в российских вузах выделили рекордное число бюджетных мест — 621 тысячу. При этом порядка 30 тысяч из них отдали выпускникам школ новых регионов.

Кроме бюджетных, увеличилось и число целевых мест — до 145,4 тысячи. В частности, на специальности «лечебное дело» и «педиатрия».

621
тысячу

бюджетных мест в вузах выделили в России в этом году

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин предложил пересмотреть количество бюджетных мест в вузах, а также улучшить качество обучения. По его мнению, в этой сфере нужны долгосрочные механизмы. «Чтобы выпускники [вузов] отвечали требованиям компаний, регионов и экономики в целом», — призвал он.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Володин заявил о вступлении НАТО в войну с Россией

      В США заявили о сокращении возможностей Вашингтона по поддержке Украины

      Лед Антарктиды оказался на грани рекордного таяния

      Стало известно о взрывах в районе складов ВСУ в Одессе

      ФСБ сообщила о координации директоратом МИД Британии нанесения поражения России

      В Белоруссии оценили обоснование укрепления войск НАТО

      «Нужен природный дар». В России призвали принимать в вузы только при наличии способностей

      США и Британия обсудят снятие ограничений на данные о ракетах для Украины

      Россияне раскрыли свои траты на ремонт

      Российские банки предупредили об угрозе для продаж товаров в рассрочку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше