Один из фигурантов дела о покушении на певца Руссо дал показания

Один из фигурантов дела о похищении Руссо дал показания на Эльдукаева

Один из фигурантов, который может быть причастен к делу о похищении и покушении на известного российского певца Аврама Руссо, дал показания на Тархана Эльдукаева. Об этом пишет РИА Новости.

В суде указали, что причастность Эльдукаева к преступлению подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, обвиняемого, заключениями экспертиз, а также иными материалами уголовного дела. Данные другого обвиняемого, давшего показания на Эльдукаева, при этом не уточняются.

Ранее за похищение Авраама Руссо осудили трех человек. Им назначили наказание на срок от пяти до семи лет лишения свободы, однако позже — освободили в связи с истечением срока давности.

Сообщалось, что следователи частично прекратили уголовное преследование в отношении бывшего борца-вольника Тархана Эльдукаева, обвиненного в похищении певца Авраама Руссо и попытке расправы над ним.