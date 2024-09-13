Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
05:41, 13 сентября 2024Культура

Один из фигурантов дела о покушении на певца Руссо дал показания

Один из фигурантов дела о похищении Руссо дал показания на Эльдукаева
Аврам Руссо

Аврам Руссо. Фото: Asya Chepurina / Global Look Press

Один из фигурантов, который может быть причастен к делу о похищении и покушении на известного российского певца Аврама Руссо, дал показания на Тархана Эльдукаева. Об этом пишет РИА Новости.

В суде указали, что причастность Эльдукаева к преступлению подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, обвиняемого, заключениями экспертиз, а также иными материалами уголовного дела. Данные другого обвиняемого, давшего показания на Эльдукаева, при этом не уточняются.

Ранее за похищение Авраама Руссо осудили трех человек. Им назначили наказание на срок от пяти до семи лет лишения свободы, однако позже — освободили в связи с истечением срока давности.

Сообщалось, что следователи частично прекратили уголовное преследование в отношении бывшего борца-вольника Тархана Эльдукаева, обвиненного в похищении певца Авраама Руссо и попытке расправы над ним.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Очень нехороший знак». На Украине обеспокоились исчезновением Сырского

      Свидетели подтвердили причастность гражданки Украины к убийству Дугиной

      Китай призвал прекратить вмешательства во внутреннюю политику других стран

      Российская система ПВО сбила украинские дроны в Брянской области

      В Китае назвали единственный выход из кризисов на Украине и в Палестине

      Один из фигурантов дела о покушении на певца Руссо дал показания

      Россиянин описал поездку в Канаду фразой «бомжи с ноутбуками — нормальное явление»

      Российский боец рассказал об эвакуации американской БМП Bradley

      Пророссийское подполье помогло уничтожить состав с техникой ВСУ

      Российских студентов осудили за обнаженное появление у окна

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше