Обвиняемый в покушении на Авраама Руссо попросился на СВО

Обвиняемый в покушении на певца Руссо хочет пойти на СВО вместе с родственниками

Следователи частично прекратили уголовное преследование в отношении бывшего борца-вольника Тархана Эльдукаева, обвиненного в похищении певца Авраама Руссо и попытке расправы над ним. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, постановление о прекращении уголовного преследования в отношении Эльдукаева вынесено по статье 126 («Похищение человека») УК РФ из-за сроков давности. При этом его преследование по статьям 30 и 105 («Покушение на расправу») УК РФ продолжается, а сам фигурант все еще находится под стражей.

Кроме того, как сообщают источники «Ъ», в понедельник, 2 сентября, Эльдукаев попросил следствие приостановить его уголовное преследование по статье о покушении для заключения контракта с Минобороны России и участия в специальной военной операции (СВО). Экс-борец планирует отправиться в зону боевых действий вместе с отрядом из родственников и знакомых, которых готов сам обеспечить экипировкой.

Ранее за похищение Авраама Руссо осудили трех человек. Им назначили наказание на срок от пяти до семи лет лишения свободы, однако позже — освободили в связи с истечением срока давности.

Еще два фигуранта уголовного дела получили 9 и 12 лет колонии строгого режима за покушение на певца.

