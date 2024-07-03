Суд Москвы обязал частично прекратить преследование похитителя Авраама Руссо

В Москве суд обязал СКР частично прекратить преследование похитителя певца Руссо

Басманный районный суд Москвы обязал Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) прекратить уголовное преследование в отношении Тархана Эльдукаева, обвиненного в похищении певца Авраама Руссо и попытке расправы над ним. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным источника, защита бывшего борца и одного из партнеров экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова доказала в суде, что сроки давности по делу истекли в 2019 году. Судья удовлетворила требование адвоката Эльдукаева и обязала следствие устранить нарушение, а дело прекратить.

Также защита намерена обжалось обвинение и по второму эпизоду дела — покушении на исполнителя в 2006 году. Сообщается, что по нему также закончился срок давности.

Ранее за похищение Авраама Руссо осудили трех человек. Им назначили наказание на срок от пяти до семи лет, однако позже их освободили в связи с истечением срока давности. Еще два фигуранта уголовного дела получили 9 и 12 лет строгого режима за покушение на певца.

Известно, что Эльдукаева проверяют на причастность и к другим особо тяжким преступлениям.

Об аресте бывшего борца стало известно в октябре 2023 года.