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09:18, 13 сентября 2024Мир

Северная Корея впервые продемонстрировала свою ядерную программу

ЦТАК: КНДР впервые продемонстрировала свою ядерную программу
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: KCNA / Reuters

Северная Корея впервые продемонстрировала фотографии объекта по обогащению урана для атомных бомб, на которых лидер страны Ким Чен Ын осматривает завод, являющийся центром ядерной программы КНДР и предметом разногласий с США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«[Ким Чен Ын] подчеркнул необходимость дальнейшего увеличения числа центрифуг с целью экспоненциального увеличения ядерного оружия для самообороны», — говорится в сообщении ЦТАК.

В свою очередь, южнокорейское информационное агентство «Ёнхап» уточнило, что Северная Корея впервые публично раскрыла один из своих объектов по обогащению урана. Также в Сеуле считают, что Северная Корея может рассмотреть возможность проведения ядерного испытания в преддверии ноябрьских президентских выборов в США, чтобы повысить свой авторитет.

Лидер КНДР пообещал нарастить производство ядерного оружия, что указывает на нежелание Пхеньяна больше скрывать свою программу по обогащению урана. По оценкам Корейского института оборонного анализа, у Северной Кореи имеется около 80-90 боеголовок, однако Ким Чен Ын рассчитывает в долгосрочной перспективе получить от 100 до 300 боеголовок.

Ранее северокорейский лидер пообещал, что КНДР будет наращивать ядерный арсенал «в геометрической прогрессии». По его словам, для противостояния различным угрозам, исходящим от США и их союзников, необходимо сильное военное присутствие.

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      Виктория Кондратьева
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